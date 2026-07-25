Франція

Французький клуб орендує нападника Ювентуса без права викупу.

найближчим часом стане гравцемПро це повідомив інсайдерЗа інформацією джерела, французький клуб домовився проУгода, а туринський клуб отримає за орендуМинулого сезону Серії A Опенда провів, у яких відзначився. Очікується, що найближчим часом форвард пройде всі необхідні формальності, після чого про трансфер буде оголошено офіційно. До цього повідомлялось, що Ліон