Французький клуб орендує нападника Ювентуса без права викупу.
Опенда, gettyimages
25 липня 2026, 16:43
Лої Опенда
найближчим часом стане гравцем Ліона.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, французький клуб домовився про оренду бельгійського нападника
з Ювентуса.
Угода не передбачає опції викупу
, а туринський клуб отримає за оренду 3 мільйони євро
.
Минулого сезону Серії A Опенда провів 24 матчі
, у яких відзначився одним забитим м’ячем
. Очікується, що найближчим часом форвард пройде всі необхідні формальності, після чого про трансфер буде оголошено офіційно. До цього повідомлялось, що Ліон офіційно оголосив про продовження контракту з капітаном Корентеном Толіссо.