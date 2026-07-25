Лої Опенда найближчим часом стане гравцем Ліона. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, французький клуб домовився про оренду бельгійського нападника з Ювентуса. Угода не передбачає опції викупу, а туринський клуб отримає за оренду 3 мільйони євро.

Минулого сезону Серії A Опенда провів 24 матчі, у яких відзначився одним забитим м’ячем. Очікується, що найближчим часом форвард пройде всі необхідні формальності, після чого про трансфер буде оголошено офіційно. До цього повідомлялось, що Ліон офіційно оголосив про продовження контракту з капітаном Корентеном Толіссо.