Ініціатором можливого трансферу вінгера Челсі став його агент Жорже Мендеш.
Педру Нету, gettyimages
25 липня 2026, 17:49
Педру Нету
може продовжити кар’єру в Аль-Хілялі.
Про це повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі
.
За інформацією джерела, агент португальського вінгера Жорже Мендеш
запропонував футболіста саудівському клубу, який продовжує шукати підсилення атакувальної лінії.
Наразі невідомо, чи готовий Аль-Хіляль розпочати офіційні переговори з Челсі,
однак кандидатура Нету перебуває на розгляді керівництва клубу.
Літом 2024 року 25-річний португалець
приєднався до Челсі з Вулвергемптона, а його контракт із лондонським клубом розрахований на тривалий термін. В минулому сезоні футболіст зіграв 52 поєдинки, забив 10 голів та віддав 13 результативних передач. До цього була інформація, що центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний привернув увагу Челсі та Ліверпуля.