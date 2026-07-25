Педру Нету може продовжити кар’єру в Аль-Хілялі. Про це повідомляє журналіст Джанлуїджі Лонгарі.

За інформацією джерела, агент португальського вінгера Жорже Мендеш запропонував футболіста саудівському клубу, який продовжує шукати підсилення атакувальної лінії.

Наразі невідомо, чи готовий Аль-Хіляль розпочати офіційні переговори з Челсі, однак кандидатура Нету перебуває на розгляді керівництва клубу.

Літом 2024 року 25-річний португалець приєднався до Челсі з Вулвергемптона, а його контракт із лондонським клубом розрахований на тривалий термін. В минулому сезоні футболіст зіграв 52 поєдинки, забив 10 голів та віддав 13 результативних передач. До цього була інформація, що центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний привернув увагу Челсі та Ліверпуля.