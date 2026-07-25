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Ініціатором можливого трансферу вінгера Челсі став його агент Жорже Мендеш.

ентральний захисник

ПСЖ Ілля Забарний

Челсі

та

Ліверпуля.

може продовжити кар’єру вПро це повідомляє журналістЗа інформацією джерела, агент португальського вінгеразапропонував футболіста саудівському клубу, який продовжує шукати підсилення атакувальної лінії.Наразі невідомо, чи готовий Аль-Хіляль розпочати офіційні переговори зоднак кандидатура Нету перебуває на розгляді керівництва клубу.Літом 2024 рокуприєднався до Челсі з Вулвергемптона, а його контракт із лондонським клубом розрахований на тривалий термін. В минулому сезоні футболіст зіграв 52 поєдинки, забив 10 голів та віддав 13 результативних передач. До цього була інформація, що ц