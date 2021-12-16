Англия

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором Ливерпуль сыграет с Ньюкаслом.

Ливерпуль на Энфилд примет Ньюкасл в 17-м туре английской Премьер-лиги. Накануне стало известно, что Юрген Клопп не сможет расчитывать на Фабиньо, Вирджила Ван Дейка, а также Кертиса Джонса, которые заразились COVID-19.

Вашему вниманию стартовые составы Ливерпуля и Ньюкасла на предстоящий поединок.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Конате, Роберстон — Окслейд-Чемберлен, Тиаго, Хендерсон — Мане, Жота, Салах.

Запасные: Келлехер, Милнер, Кейта, Фирмино, Гомес, Минамино, Цимикас, Вильямс.

Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Шер, Лассельс, Льюис — Хейден, Шелви, Фрейзер, Мерфи — Жоэлинтон, Сен-Максимен.

Запасные: Дарлоу, Кларк, Альмирон, Уиллок, Уилсон, Гейл, Ритчи, Лонгстафф, Хендрик.

Матч Ливерпуль — Ньюкасл начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.