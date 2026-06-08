Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

Іспанці вирушають на Мундіаль до Північної Америки у статусі одного з головних фаворитів. Чинні чемпіони Європи під керівництвом Луїса де ла Фуенте готові повторити історичний успіх 2010 року.

У рамках європейської кваліфікації (зона УЄФА) підопічні Луїса де ла Фуенте потрапили до групи E, де їхніми суперниками стали збірні Туреччини, Грузії та Болгарії. Відбірковий цикл пройшов для "Фурії Рохи" без жодних проблем.

Іспанці достроково гарантували собі перше місце та пряму путівку на турнір, здобувши 5 перемог та 1 раз зігравши внічию. Загальна різниця м'ячів вражає — 21:2 (16 очок). Єдиною командою, яка змогла відібрати очки у чинних чемпіонів Європи, стала міцна Туреччина (бойова нічия 2:2 на виїзді).

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Серед найяскравіших перформансів відбору варто відзначити домашній розгром турків (6:0) та дві впевнені перемоги над грузинами (4:0 і 2:0).

Збірна Іспанії традиційно вважається однією з найсильніших команд планети, проте їхні стосунки з головним футбольним турніром світу довго були сповнені драматизму та нереалізованих амбіцій, перш ніж настав довгоочікуваний історичний тріумф.

Вперше іспанці потрапили на чемпіонат світу ще на другому в історії турнірі — у 1934 році, який проходив в Італії. Тоді "Фурія Роха" одразу дійшла до чвертьфіналу, де поступилася господарям турніру (і майбутнім чемпіонам) італійцям у скандальному матчі-переграванні.

У 1950 році в Бразилії іспанці посіли високе четверте місце, але після цього на десятиліття отримали статус "головних невдах" турніру. Маючи у своєму складі зірок світового масштабу та домінуючи на клубному рівні (завдяки "Реалу" та "Барселоні"), збірна Іспанії раз по раз страждала від "прокляття чвертьфіналів", зупиняючись за крок до медалей.

Усе змінилося на ЧС-2010 у Південно-Африканській Республіці. Золоте покоління іспанського футболу, яке роком раніше виграло Євро, під керівництвом Вісенте дель Боске продемонструвало світу еталонну "тікі-таку". Незважаючи на сенсаційну поразку від Швейцарії в першому матчі групи, іспанці зібралися і методично пройшли всіх суперників у плей-оф (кожного — з фірмовим рахунком 1:0).

Апогеєм став фінал у Йоганнесбурзі проти збірної Нідерландів. Жорсткий, в'язкий матч перейшов у додатковий час, де на 116-й хвилині точний удар Андреса Іньєсти приніс Іспанії першу і поки єдину в її історії перемогу на чемпіонатах світу.

На минулий Мундіаль 2022 року іспанці їхали під проводом Луїса Енріке з великими сподіваннями та потужною молоддю. Турнір розпочався для них феєрично — з історичного знищення збірної Коста-Рики з рахунком 7:0. Однак ця перемога виявилася оманливою. Після нічиєї з Німеччиною (1:1) та несподіваної поразки від Японії (1:2), "Фурія Роха" вийшла з групи з другого місця, потрапивши в 1/8 фіналу на збірну Марокко.

Той матч став уособленням неефективного володіння м'ячем: іспанці зробили понад тисячу передач, але так і не змогли пробити організовану оборону марокканців ні в основний, ні в додатковий час (0:0). У серії післяматчевих пенальті Іспанія зазнала повного фіаско, не реалізувавши жодного удару (0:3), і безславно покинула турнір.

Ця поразка підвела риску під епохою Луїса Енріке і змусила команду шукати нові, більш прагматичні підходи до гри, які ми і бачимо у них зараз.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ЛУЇС ДЕ ЛА ФУЕНТЕ

Коли мова заходить про нинішню збірну Іспанії, ім'я її наставника лунає не рідше, ніж імена головних зірок на полі. Луїс де ла Фуенте зумів зробити те, що багатьом здавалося неможливим — повернув Іспанію на вершину світового футболу, трансформувавши її ігровий стиль.

Луїс де ла Фуенте офіційно очолив головну команду країни 8 грудня 2022 року. Його призначення відбулося на тлі глибокого розчарування: після того, як збірна під керівництвом Луїса Енріке безславно вилетіла від Марокко в 1/8 фіналу Мундіалю в Катарі, федерація вирішила зробити ставку на "свою" людину.

До цього призначення де ла Фуенте майже десять років працював у структурі іспанських юнацьких та молодіжних збірних. Багато вболівальників та експертів спочатку сприйняли його як тимчасову фігуру або "зручного" тренера без досвіду роботи з топ-клубами.

Однак він чудово знав можливості більшості гравців, адже багато з них пройшли через його руки в молодіжках. Тренер швидко змусив критиків замовкнути. Замість стерильного володіння м'ячем заради володіння, де ла Фуенте прищепив команді більш вертикальний, інтенсивний та гнучкий футбол, який одразу почав давати результат.

У червні 2023 року, під час "Фіналу чотирьох" Ліги націй у Нідерландах, оновлена Іспанія продемонструвала характер і тактичну гнучкість. У фіналі здолали непоступливу збірну Хорватії. Основний і додатковий час завершилися без забитих м'ячів, проте в серії післяматчевих пенальті іспанці виявилися міцнішими нервами (5:4).

Героєм став Унаї Сімон, а переможну крапку ефектним ударом "панєнкою" поставив Дані Карвахаль. Цей титул став для збірної Іспанії першим за довгих 11 років (після Євро-2012), зняв колосальний тиск з команди та дав тренеру кредит довіри на подальшу розбудову колективу.

Справжній тренерський шедевр де ла Фуенте та турнір, який остаточно вписав його ім'я в історію світового футболу. На полях Німеччини Червона фурія продемонструвала ідеальний баланс: команда зберегла фірмовий контроль м'яча, але додала до нього нищівну швидкість і вертикальність на флангах.

Іспанія стала першою збірною в історії турніру, яка виграла всі 7 матчів на шляху до трофея, не доводячи справи до серій пенальті (лише один раз гра перейшла в екстра-тайми). Підопічні де ла Фуенте безапеляційно виграли "групу смерті" (Хорватія, Італія, Албанія), не пропустивши жодного м'яча.

У плейоф вони подолали найскладнішу турнірну сітку, послідовно вибивши сенсаційну Грузію (4:1), господарів турніру Німеччину (2:1 в екстра-таймах), грізну Францію (2:1) та, зрештою, переграли Англію у фіналі в Берліні з рахунком 2:1. Цей тріумф дозволив Іспанії стати найтитулованішою збірною в історії чемпіонатів Європи з 4 кубками Анрі Делоне.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ІСПАНІЇ НА ЧС-2026

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Давід Рая (Арсенал), Жоан Гарсія (Барселона).

Захисники: Педро Порро (Тоттенгем), Маркос Льоренте (Атлетіко), Емерік Ляпорт (Атлетік), Пау Кубарсі (Барселона), Марк Пубіль (Атлетіко), Ерік Гарсія (Барселона), Марк Кукурелья (Челсі), Алехандро Грімальдо (Баєр).

Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті), Мартін Субіменді (Арсенал), Педрі (Барселона), Фабіан Руїс (ПСЖ), Мікель Меріно (Арсенал), Гаві (Барселона), Алекс Баена (Атлетіко).

Нападники: Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Ламін Ямаль (Барселона), Ферран Торрес (Барселона), Борха Іглесіас (Сельта), Дані Ольмо (Барселона), Віктор Муньйос (Осасуна), Ніко Вільямс (Атлетік), Єремі Піно (Крістал Пелас).

ЯК ГРАЄ ІСПАНІЯ?

Головна заслуга Луїса де ла Фуенте на чолі національної збірної — це проведення успішної дерадикалізації іспанського футболу. Він зумів вилікувати команду від хронічної хвороби, на яку вона страждала останні роки, — "стерильного володіння" або перепасування заради перепасування.

Нинішня Іспанія — це ідеальний гібрид традиційного іспанського контролю та сучасної європейської інтенсивності. Формально де ла Фуенте не став винаходити велосипед і залишив канонічну іспанську розстановку 4-3-3, яка за потреби та залежно від фази гри легко трансформується у 4-2-3-1 або 3-2-5 в атаці.

Проте функції гравців усередині цієї структури кардинально змінилися. Головний принцип тренера — вертикальність. Якщо є можливість віддати загострювальний пас уперед, а не ближньому поперек поля, гравець зобов'язаний це зробити.

На відміну від Луїса Енріке, який часто використовував на флангах інвертованих півзахисників, де ла Фуенте зробив ставку на класичних, швидких та технічних крайнєвих форвардів — Ламіна Ямаля та Ніко Вільямса. Іспанія навмисно перевантажує один фланг або центр, щоб створити ситуацію 1 в 1 (ізоляцію) для Ямаля чи Вільямса на протилежному боці. Далі вмикається індивідуальна магія, дриблінг та простріл/удар.

Родрі — системний інтелект: Опорний півзахисник є фундаментом, на якому тримається вся конструкція. Родрі не просто руйнує атаки суперника; він керує темпом гри. Якщо суперник пресингує — Родрі опускається нижче і допомагає вийти з-під тиску.

Якщо суперник сідає в автобус — він підіймається до чужого штрафного майданчика і шукає шпарини для прихованих пасів або б'є здалеку. Такі гравці, як Педрі, Дані Ольмо чи Фабіан Руїс, більше не прив'язані до центрального кола. Вони постійно шукають простір між лініями суперника (в "напівпросторах") і роблять регулярні ривки у штрафний майданчик за спину захисникам. Це насичує зону атаки та створює чисельну перевагу.

Капітана часто критикують за реалізацію, але для системи де ла Фуенте він незамінний. Мората виконує колосальний обсяг чорнової роботи: він постійно пресингує захисників, нав'язує фізичну боротьбу і, що найважливіше, своїми ривками витягує центральних захисників суперника з позицій, звільняючи зони для забігань вінгерів та півзахисників.

Іспанія де ла Фуенте обороняється через атаку. Команда застосовує дуже високий та синхронний контрпресинг одразу після втрати м'яча. Головне завдання — повернути контроль над сферою протягом 5-6 секунд, поки суперник не розгорнув власну контратаку.

Якщо ж супернику вдається вийти з-під першої хвилі пресингу, Іспанія перегруповується у компактний середній блок. Захисники (Ле Норман, Лапорт) грають з високою лінією оборони, активно застосовуючи штучний офсайд, а голкіпер Унаї Сімон виконує роль "свіпера" (воротаря-ліберо), страхуючи довгі закидання за спини оборонцям.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ЛАМІН ЯМАЛЬ

Якщо на Євро-2024 він був сенсацією та юним феноменом, то на Мундіаль-2026 Ламін Ямаль їде у статусі повноцінного лідера команди та однієї з найяскравіших зірок світового футболу, на рахунку якого вже дві нагороди Kopa Trophy (2024, 2025) найкращому молодому гравцеві світу.

Феноменальний дебют та шлях до основи Історія Ямаля у збірній — це суцільне переписування рекордів. Він дебютував за головну команду країни 8 вересня 2023 року у віці 16 років і 57 днів у матчі проти Грузії. У тій же грі він одразу відзначився забитим м'ячем, ставши наймолодшим дебютантом і наймолодшим автором голу в історії Фурії Рохи.

Справжній світовий тріумф прийшов до нього на переможному чемпіонаті Європи 2024 року, де Ламін став найкращим асистентом турніру та виграв нагороду найкращому молодому гравцю, забивши розкішний гол у півфіналі проти Франції.

Цей сезон у складі Барселони став для 18-річного вінгера найрезультативнішим у кар'єрі. Він перетворився на беззаперечного лідера атаки каталонців і допоміг команді здобути чемпіонський титул Ла Ліги.

Його індивідуальна статистика у сезоні 25/26 виглядає приголомшливо: Ла Ліга: 28 матчів, 16 голів, 11 результативних передач. Ліга чемпіонів: 10 матчів, 6 голів, 4 асисти. Загалом за сезон (включно з кубками): понад 40 зіграних поєдинків та більше 20 забитих м'ячів на клубному рівні.

Попри фантастичний сезон, ситуація навколо фізичного стану Ямаля напередодні ЧС-2026 змусила іспанських вболівальників понервувати. Наприкінці квітня в матчі Ла Ліги Ламін отримав травму стегна, через яку достроково завершив клубний сезон і пропустив вирішальні травневі матчі Барселони.

Були серйозні побоювання, що турнір у Північній Америці може пройти без нього, однак медики дали зелене світло. Луїс де ла Фуенте включив Ямаля до фінальної заявки збірної, заявивши, що інтереси національної команди завжди в пріоритеті.

Ламін підходить до свого дебютного Мундіалю щойно відновившись після пошкодження. З одного боку, йому може бракувати ігрового тонусу в перших матчах групового етапу (проти Кабо-Верде та Саудівської Аравії). З іншого — він отримав місяць вимушеного відпочинку від виснажливого клубного графіка, що може зробити його ще більш вибуховим та свіжим у вирішальних стадіях плейоф.

ФАКТОР БАРСЕЛОНИ

Для багатьох справжніх шанувальників гри поїздка до Іспанії є чимось більшим, ніж просто туризмом — це своєрідна футбольна проща, головною метою якої є магія ФК Барселона. І нинішня збірна дарує унікальну можливість насолодитися цією магією на рівні національних команд, адже Луїс де ла Фуенте спирається на зіграність саме каталонського колективу.

Ситуація дуже нагадує золотий 2010 рік, коли кістяк команди складали Пуйоль, Піке, Хаві, Іньєста та Бускетс. У 2026 році історія повторюється: базовим клубом Фурії Рохи є синьо-гранатові, що дає збірній колосальну перевагу в телепатичному розумінні гравців на полі.

З Барселони до підсумкової заявки потрапили одразу 6 ключових виконавців На тлі тотального домінування каталонців у заявці збірної, в очі впадає вражаючий факт: у списку Луїса де ла Фуенте немає жодного представника мадридського Реала.

Для Іспанії це не перший подібний прецедент (схоже вже траплялося на Євро-2020 за часів Луїса Енріке), проте цього разу ситуація виглядає абсолютно закономірною. Сучасний мадридський Реал остаточно перетворився на команду світових зірок-легіонерів.

Навіть під керівництвом Альваро Арбелоа, який наразі відповідає за результати бланкос, клуб робить ставку на іноземців: Кіліана Мбаппе, Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема, Орельєна Чуамені, Едуардо Камавінгу та інших.

ГРУПА H — ОДНА З НАЙСКЛАДНІШИХ

Для збірної Іспанії розклад матчів у США та Мексиці склався максимально комфортно з точки зору нарощування інтенсивності. Календар дозволяє команді входити в турнір плавно, залишивши головну битву за перше місце на десерт.

Починати турнір проти абсолютного дебютанта чемпіонатів світу — це мрія для будь-якого фаворита. Африканська збірна, найімовірніше, вибудує глибоку лінію оборони (автобус), що стане для іспанців чудовим тренуванням позиційного нападу в бойових умовах.

Здобути впевнену перемогу без зайвих енерговитрат. Для Ламіна Ямаля та Ніко Вільямса це ідеальний матч, щоб відчути газон та ігровий ритм, розхитуючи щільний захист суперника. Головний пріоритет де ла Фуенте у цій грі — уникнути м'язових травм та швидко забити швидкий гол, щоб зняти нервозність першого туру.

У другому турі рівень спротиву зросте. Саудівська Аравія — команда, яка вміє терпіти і жорстко карати грандів за недооцінку (досвід збірної Аргентини на ЧС-2022 досі в пам'яті всього світу). Аравійці нав'яжуть багато силової боротьби в центрі поля. Тотальний контроль центру поля.

Саме тут ключову роль має зіграти магічний трикутник Родрі – Педрі – Гаві. Їхнє завдання — позбавити суперника м'яча настільки (володіння має бути на рівні 70-75%), щоб унеможливити будь-які спроби швидких контратак. Перемога в цьому матчі має достроково гарантувати Іспанії вихід у плей-оф.

Окраса всього групового етапу і головний біль для Луїса де ла Фуенте. Збірна Уругваю під керівництвом Марсело Б'єлси — це машина з інтенсивного пресингу. Для іспанців це буде найважче випробування, адже Чарруа не даватимуть їм спокійно дихати та розігрувати м'яч від воріт.

Особливої пікантності матчу додає протистояння каталонського кістяка Іспанії зі своїм же Рональдом Араухо, який є стовпом оборони Уругваю і прекрасно знає всі сильні та слабкі сторони того ж Ямаля чи Педрі.