Англія

Реал Мадрид не планує продавати французького півзахисника дешевше дев'ятизначної суми.

Манчестер Юнайтед визначив Орельєна Чуамені одним із головних трансферних пріоритетів цього літа.

Як повідомляє AS, керівництво англійського клубу готове запропонувати значну суму за французького хавбека Реала, щоб посилити центр поля після відходу Каземіро.

За інформацією джерела, на Олд Траффорд вважають Чуамені ключовою фігурою для оновлення команди та готові викласти за його трансфер понад 100 мільйонів євро. Водночас у мадридському клубі не мають наміру легко розлучатися з одним із лідерів середньої лінії.

У Реалі високо оцінюють внесок француза. Сам футболіст також неодноразово заявляв, що хоче продовжити кар'єру саме в мадридському клубі.

Як зазначається, Реал визначив нову трансферну політику: у разі продажу своїх ключових виконавців клуб вимагатиме суми, що перевищують 100 мільйонів євро. Саме тому потенційним покупцям доведеться викласти значні кошти, якщо вони хочуть переконати "вершкових" розпочати переговори.

Після невдалих спроб підписати Елліота Андерсона та Матеуша Фернандеша Манчестер Юнайтед активно шукає нового опорного півзахисника. Чуамені наразі розглядається як один із головних кандидатів на підсилення команди.