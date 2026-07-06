Англія

Лондонський клуб не розглядає варіант із орендою для аргентинського вінгера.

Челсі може розлучитися з Алехандро Гарначо вже під час нинішнього літнього трансферного вікна.

Як повідомляє football.london, керівництво лондонського клубу готове продати 22-річного аргентинця лише через рік після його переходу з Манчестер Юнайтед.

Минулого літа Челсі заплатив за вінгера близько 40 мільйонів фунтів, однак Гарначо так і не зміг виправдати очікування. У своєму дебютному сезоні він провів 43 матчі, але не став беззаперечним гравцем стартового складу, попрацювавши одразу під керівництвом трьох різних головних тренерів.

Раніше повідомлялося про інтерес до аргентинця з боку Роми, яка хотіла орендувати футболіста. Однак, за наявною інформацією, Челсі не зацікавлений у тимчасовому трансфері та готовий розглядати лише повноцінний продаж.