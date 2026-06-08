Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

Однією з головних сенсацій відбіркового циклу стала збірна Кабо-Верде. Сині акули (Креоли) їдуть на свій ПЕРШИЙ в історії Мундіаль, готові довести, що острівний футбол Африки здатний конкурувати на найвищому рівні.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ H

КАБО-ВЕРДЕ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Кабо-Верде потрапила до групи D африканського відбору, де беззаперечним фаворитом вважався Камерун (вісьмиразовий учасник ЧС). Проте острів'яни перевернули всі передматчеві розклади.

Здобувши 7 перемог, двічі зігравши внічию та зазнавши лише однієї поразки, Кабо-Верде набрала 23 очки, випередивши камерунців на чотири бали. Історична путівка була оформлена 13 жовтня 2025 року завдяки розгромній перемозі над Есватіні (3:0).

Сині акули стали другою найменшою країною в історії чемпіонатів світу після Ісландії (ЧС-2018).

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Федерація футболу Кабо-Верде була заснована у 1982 році і приєдналася до ФІФА в 1986-му. Проте довгий час крихітна країна просто не мала ресурсів та інфраструктури для участі в таких масштабних змаганнях, як відбір на мундіаль.

Уперше "Сині акули" наважилися стартувати у кваліфікації лише до Чемпіонату світу 2002 року (відбіркові матчі розпочалися навесні 2000-го). У першому (попередньому) раунді африканського відбору жереб звів абсолютних дебютантів із міцною збірною Алжиру.

Перший млинець виявився для Кабо-Верде напрочуд гідним: 9 квітня 2000 року в домашньому матчі у столиці Праї їм вдалося втримати сенсаційну нульову нічию (0:0). Проте у грі-відповіді, що відбулася за два тижні в алжирській Аннабі, дива не сталося — господарі вирішили долю протистояння вже в дебюті зустрічі, забивши два м'ячі до 12-ї хвилини. Зазнавши поразки 0:2, Кабо-Верде припинила боротьбу, так і не забивши свого першого історичного м'яча.

Протягом наступного десятиліття команда поступово набиралася досвіду, а її рівень почав зростати завдяки залученню талановитих гравців із величезної кабо-вердіанської діаспори в Європі. До свого тріумфу у 2025 році збірна Кабо-Верде мала фантастичний і водночас найбільш трагічний шанс потрапити на Чемпіонат світу 2014 року в Бразилії. Ця історія досі вважається однією з найгучніших драм в історії африканського футболу.

У груповому етапі кваліфікації "Сині акули" створили справжню сенсацію. У вирішальному матчі останнього туру (7 вересня 2013 року) їм потрібна була лише перемога над фаворитами — збірною Тунісу. І острів'яни зробили неймовірне: вони обіграли тунісців на виїзді в Радесі з рахунком 2:0!

Ця перемога вивела Кабо-Верде на чисте перше місце в групі, що гарантувало путівку до фінального раунду плей-оф (де і визначалися учасники ЧС від Африки). Уся країна вийшла на вулиці святкувати грандіозний успіх, а шокований головний тренер Тунісу Набіль Маалул негайно подав у відставку.

Але казка тривала всього кілька днів. 12 вересня 2013 року Дисциплінарний комітет ФІФА виніс шокуючий для Кабо-Верде вердикт. Виявилося, що у переможному матчі проти Тунісу за "Синіх акул" зіграв основний захисник Фернанду Варела.

Проблема полягала в тому, що ще в березні того ж року він отримав червону картку за неспортивну поведінку, за що ФІФА покарала його чотириматчевою дискваліфікацією. На момент гри з Тунісом Варела ще не відсидів її до кінця, тому не мав права виходити на поле.

Через цю жахливу адміністративну помилку місцевої федерації ФІФА зарахувала Кабо-Верде технічну поразку (0:3). Усі чесно здобуті на футбольному полі очки згоріли, Туніс повернувся на перше місце в групі й вирушив у плей-оф.

Ця драма 2013 року залишила глибоку рану, але водночас довела, що крихітна держава здатна боротися з грандами африканського футболу. У наступних відборах (до ЧС-2018 та ЧС-2022) команда була міцним горішком, але до вирішальних стадій їй завжди трохи не вистачало. І лише зараз Сині акули нарешті закрили цей болючий гештальт.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: БУБІШТА

Команду очолює місцевий спеціаліст Педру Лейтау Бріту, більш відомий як Бубішта. Він обійняв посаду ще у 2020 році і зумів побудувати надзвичайно гнучку та дисципліновану команду. Бубішта чудово знає менталітет своїх гравців, адже сам у минулому був капітаном національної збірної.

Його філософія базується на надійній грі в обороні, швидкому переході в атаку та максимальній самовіддачі кожного гравця.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ КАБО-ВЕРДЕ НА ЧМ-2026

Воротарі: Возінья (Шавеш), Марсіу Роза (Монтана), Сі Джей дос Сантос (Сан-Дієго)

Захисники: Стопіра (Торреенсе), Піко (Шемрок Роверс), Жуан Паулу (ФКСБ), Діней (Аль-Батаех), Логан Коста (Вільярреал), Стівен Морейра (Коламбус Крю), Вагнер Піна (Трабзонспор), Сідней Лопеш Кабрал (Бенфіка), Келвін Піреш (СЯК)

Півзахисники: Жаміру Монтейру (ПЕК Зволле), Кевін Піна (Краснодар), Дерой Дуарте (Лудогорець), Телму Арканжу (Віторія Гімарайнш), Ларос Дуарте (Пушкаш Академія), Яннік Семеду (Фаренсе)

Нападники: Раян Мендеш (Ігдир), Гаррі Родрігеш (Аполлон Лімасол), Віллі Семеду (Омонія), Жоване Кабрал (Ештрела Амадора), Беншимол (Акрон Тольятті), Дайлон Лівраменту (Каза Піа), Еліу Варела (Маккабі Тель-Авів), Нуну да Кошта (Істанбул Башакшехір)

ЯК ГРАЄ КАБО-ВЕРДЕ?

Якщо хтось вважав вихід Кабо-Верде на Чемпіонат світу-2026 випадковим збігом обставин, то нещодавній спаринг 31 травня у Лісабоні змусив скептиків замовкнути. Розгромна перемога над збірною Сербії з рахунком 3:0 на стадіоні "Ду Рештелу" — це не просто гучна сенсація, а ідеальна ілюстрація ігрової моделі підопічних Бубісти.

Флангові нападники команди (ветеран Раян Мендеш, Гарі Родрігеш або Жоване Кабрал) рідко діють як класичні "бігунки" до лицьової лінії. Вони регулярно зміщуються у напівфланги або безпосередньо в центр штрафного майданчика, відкриваючи коридори для підключення фулбеків (наприклад, Жоау Паулу).

"Хребет" в опорній зоні. Усе тримається на потужному опорнику, який випалює простір перед лінією оборони, забезпечуючи підстраховку. Вище грають креативніші хавбеки (як-от Жаміру Монтейру), чиє головне завдання — після перехоплення віддати перший пас уперед не поперек поля, а одразу на загострення.

Психологічна стійкість. Команда вміє терпіти. Вони комфортно почуваються без м'яча і готові дисципліновано перекривати лінії передач протягом більшої частини матчу. Збірна Кабо-Верде зразка 2026 року — це дуже навчена, тренерська команда без "зіркової хвороби".

Розгром Сербії надіслав чіткий сигнал майбутнім суперникам по Групі H (Іспанії, Уругваю та Саудівській Аравії). Якщо фаворити дозволять собі недооцінку, занадто високо піднімуть захист і залишать зони за спинами — покарання від "Синіх акул" буде миттєвим та безжальним. Зламати їхній блок буде надзвичайно складним завданням навіть для грандів світового футболу.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ЛОГАН КОСТА

Логан Коста — один із найбільш статусних гравців національної збірної Кабо-Верде, який є справжнім лідером захисту Синіх акул та виступає в іспанській Ла Лізі за Вільярреал.

Народившись у французькому містечку Сен-Дені в родині вихідців із Кабо-Верде, Логан розпочинав свій футбольний шлях у місцевих командах (Аржантей), а у 2016 році приєднався до академії Реймса.

На дорослому рівні захисник розкрився під час виступів за Ле Ман та Тулузу. Саме з Тулузою він заявив про себе на всю Європу, що влітку 2024 року призвело до його трансферу в іспанський Вільярреал, де він швидко довів свій рівень.

Сезон 2025/2026 став для 25-річного центрбека надзвичайно складним випробуванням. Ще під час літньої передсезонної підготовки, у липні 2025 року, Коста отримав одну з найважчих спортивних травм — повний розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Через це пошкодження він був змушений пропустити практично весь поточний сезон, присвятивши багато місяців операції та складній реабілітації.

Проте Логан продемонстрував справжній бійцівський характер і вже навесні повернувся до тренувань. Довгоочікуване повернення на зелений газон відбулося в передостанньому, 37-му турі Ла Ліги: у виїзному матчі проти Райо Вальєкано Коста вийшов на поле на 77-й хвилині, отримавши свої перші ігрові хвилини після майже десяти місяців поза грою.

Цікаво, що на юнацькому рівні Логан виступав за збірні Франції (від U16 до U19), проте на дорослому рівні вирішив представляти історичну батьківщину своєї родини. Його дебют за національну команду Кабо-Верде відбувся у березні 2022 року.

На даний момент Логан Коста провів за збірну Кабо-Верде 26 матчів, ставши безальтернативним лідером оборони. Його своєчасне відновлення від травми — ключовий фактор для "Синіх акул", які розраховують на досвід та холоднокровність свого зіркового захисника.

КАПІТАН СИНІХ АКУЛ: РАЯН МЕНДЕШ

Головним авторитетом, лідером роздягальні та незмінним капітаном збірної Кабо-Верде є досвідчений атакувальний півзахисник турецького Ігдіра Раян Мендеш.

Мендеш є абсолютним рекордсменом національної команди. На його рахунку 96 офіційних матчів, у яких він відзначився 22 забитими м'ячами. Мендеш утримує одразу два головні рекорди Кабо-Верде — він є і найкращим бомбардиром, і гравцем із найбільшою кількістю проведених матчів за всю історію національної збірної.

Свої найкращі роки капітан провів у європейських чемпіонатах. Він відіграв понад 100 матчів у Франції (за Гавр та Лілль), а також має досвід виступів в Англії, де захищав кольори Ноттінгем Форест.

Його дебют за головну команду країни відбувся ще у серпні 2010 року в товариському матчі проти Сенегалу. Но момент виходу на поле йому було лише 16 років. Для 36-річного ветерана Мундіаль-2026 є справою всього життя та красивим фінальним акордом великої міжнародної кар'єри.

Капітан представляв свою країну на чотирьох Кубках африканських націй (2013, 2015, 2021 та 2023 років), що робить його гравцем із найбільшим турнірним досвідом у поточній заявці Бубішти. Попри те, що номінально Мендеш є лівим вінгером, він здатен успішно закрити правий фланг атаки, зіграти відтягнутого форварда або класичну десятку, керуючи темпом гри своєї команди.

ГРУПА H

Для скромної острівної нації цей Мундіаль — здійснення мрії. Статус абсолютного аутсайдера знімає з команди будь-який психологічний тиск, роблячи її вкрай небезпечним суперником. З погляду національної збірної Кабо - Верде, жеребкування Чемпіонату світу 2026 року виглядає як грандіозний виклик і водночас як головне свято в історії місцевого спорту.

Країна з населенням трохи більше ніж 500 тисяч людей опинилася в одному квартеті з двома світовими гігантами та головним грошовим мішком азійського футболу. Для підопічних Бубісти у цій групі немає турнірного тиску — від них ніхто не вимагає обов'язкового виходу в плей-оф. Саме ця розкутість є головною зброєю Синіх акул. Вони приїхали до Північної Америки, щоб показати свій найкращий футбол, і їхній погляд на суперників позбавлений страху.

Стартувати на своєму першому в історії Чемпіонаті світу матчем проти збірної Англії — це сценарій, про який можна було лише мріяти. Команда чудово розуміє, що проти Джуда Беллінгема та Гаррі Кейна доведеться 90 хвилин орати поле без м'яча. Бубіста виставить максимально компактний оборонний блок, де Логан Кошта керуватиме захисними редутами.

Завдання — максимально ускладнити англійцям життя у фінальній третині поля, уникати паніки та шукати свій єдиний шанс у блискавичних контратаках через Раяна Мендеша. Будь-який результат, окрім розгрому, буде сприйнятий позитивно. Якщо ж удасться зачепитися за нічию — це стане початком головної сенсації турніру.

Якщо Англія грає у більш прагматичний футбол, то другий суперник — Уругвай Марсело Б'єлси — запропонує африканцям шалений темп і тотальний пресинг. Це буде найважчий матч турніру з фізичного погляду. Уругвайці спробують затиснути Синіх акул на їхній половині поля. Кабо-Верде доведеться відповідати своєю головною перевагою — природним атлетизмом та міцністю в єдиноборствах.

Головне завдання півзахисту — витримати тиск Федеріко Вальверде та не дозволити супернику забити швидкий гол. Кабо-Верде спробує збити темп гри, вдаючись до дрібних фолів та затягування часу, аби змусити емоційних уругвайців нервувати.

Незалежно від того, як завершаться перші два тури, поєдинок проти Саудівської Аравії у Х'юстоні є наріжним каменем усієї кампанії Кабо-Верде. Саме в цьому матчі африканці бачать свій реальний шанс вписати ім'я країни в історію.

Саудівці пережили екстрену зміну тренера (прихід Йоргоса Доніса) і виглядають вразливими. Багато гравців Кабо-Верде мають якісну європейську тактичну школу (переважно в чемпіонатах Португалії та Франції), що дає їм перевагу над саудівцями, які звикли до більш комфортних умов своєї Про-ліги.

Нав'язати саудівцям жорсткий, атлетичний футбол із високою щільністю. Якщо Логан Кошта закриє Фіраса Аль-Бурайкана, а контратаки флангами спрацюють як слід, Кабо-Верде візьме свої історичні три очки.