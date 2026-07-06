Англія

20-річний вінгер підписав із ліверпульським клубом контракт до літа 2030 року.

Евертон оголосив про повноцінний трансфер вінгера Тайріка Джорджа з Челсі.

Деталі фінансової сторони угоди офіційно не розкриваються, однак, за інформацією ЗМІ, сума трансферу може сягнути 24 мільйонів фунтів стерлінгів.

Евертон заплатить 18 мільйонів одразу, а ще 6 мільйонів передбачені у вигляді бонусів. Крім того, Челсі зберіг за собою 15% від суми можливого майбутнього продажу футболіста.

20-річний англієць поставив підпис під чотирирічним контрактом, який діятиме до завершення червня 2030 року. Минулу другу половину сезону Джордж уже провів у складі Евертона на правах оренди, після чого клуб вирішив оформити його повноцінний перехід.

У кампанії-2025/26 Тайрік Джордж провів за Евертон 11 матчів у всіх турнірах. Його трансфер став уже третім літнім підсиленням команди після переходів Гейдена Гекні з Мідлсбро та Мерліна Рьолі, який остаточно приєднався до клубу після оренди з Фрайбурга.