Англия
13 марта 2022, 20:24
Арсенал упевнено переміг Лестер
Як і під час матчу першого кола, для здобуття трьох очок команді Мікеля Артети знадобилося два власних голи, без відповіді з боку суперників.
Арсенал — Лестер, Getty Images
13 марта 2022, 20:24
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Лестер 2:0
Голи: Партей, 11, Ляказетт, 59 (пен.)
Арсенал: Рамсдейл — Суареш, Уайт, Габріель, Тірні — Партей, Джака — Сака (Пепе, 85), Едегор, Мартінеллі (Сміт-Роу, 77) — Ляказетт (Нкетіа, 87).
Лестер: Шмайхель — Перейра (Джастін, 61), Амарті, Сеюнджю, Томас — Меддісон, Менді (Ндіді, 69), Дьюсбері-Холл — Олбрайтон, Іхеаначо (Дака, 74), Барнс.
Попередження: Сеюнджю, Іхеаначо, Дака.