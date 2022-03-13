Англия

Арсенал упевнено переміг Лестер

Як і під час матчу першого кола, для здобуття трьох очок команді Мікеля Артети знадобилося два власних голи, без відповіді з боку суперників.

Арсенал — Лестер, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Арсенал — Лестер 2:0

Голи: Партей, 11, Ляказетт, 59 (пен.)



Арсенал: Рамсдейл — Суареш, Уайт, Габріель, Тірні — Партей, Джака — Сака (Пепе, 85), Едегор, Мартінеллі (Сміт-Роу, 77) — Ляказетт (Нкетіа, 87).



Лестер: Шмайхель — Перейра (Джастін, 61), Амарті, Сеюнджю, Томас — Меддісон, Менді (Ндіді, 69), Дьюсбері-Холл — Олбрайтон, Іхеаначо (Дака, 74), Барнс.



Попередження: Сеюнджю, Іхеаначо, Дака.