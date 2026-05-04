Англія

Англійський клуб розглядає захисника Барселони як ключове підсилення оборони.

Ліверпуль планує зробити серйозну спробу підписати захисника Барселони Жюля Кунде під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "червоні" готові запропонувати близько 80 мільйонів євро, щоб переконати каталонський клуб розпочати переговори.

Ліверпуль прагне посилити позицію правого захисника, а також шукає універсального гравця, здатного діяти і в центрі оборони, що робить Кунде одним із пріоритетних варіантів.

Водночас майбутнє француза в Барселоні залишається невизначеним. Попри важливу роль у команді, клуб може розглянути варіант продажу через фінансові потреби та необхідність балансування бюджету.

У сезоні-2025/26 Кунде провів 45 матчів за Барселону в усіх турнірах, відзначившись трьома голами та чотирма результативними передачами.