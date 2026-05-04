Англія

Команда зазнала шостого поспіль фіаско в чемпіонаті.

У матчі 35-го туру АПЛ лондонський Челсі на своєму полі поступився Ноттінгем Форест з рахунком 1:3.

Поєдинок відбувся на стадіоні Стемфорд Брідж та завершився несподіваною перемогою гостей, які ефективніше використали свої моменти.

Наприкінці першого тайму стався неприємний епізод: захисник Ноттінгем Форест Зак Еббот зіткнувся з хавбеком Челсі Джессі Деррі під час подачі кутового. Обидва гравці не змогли продовжити матч і були замінені. У цьому ж епізоді господарі отримали право на пенальті, однак Коул Палмер не зміг реалізувати одинадцятиметровий.

На 66-й хвилині Челсі провів ще одну вимушену заміну — замість голкіпера Роберт Санчес на поле вийшов Філіп Йоргенсен.

Ця поразка стала для Челсі шостою поспіль у чемпіонаті та остаточно позбавила команду шансів на потрапляння до Ліги чемпіонів наступного сезону.

Челсі — Ноттінгем Форест 1:3

Голи: Педро, 90+3 - Авонії, 2, 52, Жезус, 15 (пен)

Челсі: Санчес (Йоргенсен, 66) — Гюсто, Чалоба, Адарабіойо (Колвілл, 46), Кукурелья — Лавія (Сантос, 58), Кайседо — Палмер, Фернандес, Деррі (Делап, 45) — Педро

Ноттінгем Форест: Селс — Ебботт (Вільямс, 45), Кунья (Міленкович, 46), Морато, Нетц — Макаті, Домінгес, Єйтс, Баква (Гатчінсон, 80) — Жезус (Гіббс-Вайт, 46), Авонії

Попередження: Гюсто, Кайседо, Делап — Морато