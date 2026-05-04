Англія

Форвард розчарований своєю роллю в команді попри нещодавній дорогий перехід.

Нападник Ньюкасл Юнайтед Нік Вольтемаде може змінити клуб через нестачу ігрового часу. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, німецький форвард незадоволений своєю роллю в команді після переходу зі Штутгарта за близько 80 мільйонів євро минулого літа. Спочатку він справив позитивне враження, однак згодом його становище суттєво погіршилося на тлі невдалих результатів команди.

Ньюкасл переживає складний період — команда програла дев’ять із останніх 13 матчів у Прем’єр-лізі та має проблеми з результативністю. Сам Вольтемаде не забиває в чемпіонаті у 2026 році, а його ігровий час помітно скоротився: у чотирьох останніх матчах він провів на полі лише 25 хвилин, а в окремих поєдинках взагалі не виходив.

Попри контракт до 2031 року, майбутнє футболіста в клубі залишається невизначеним. Повідомляється, що наразі гравець зосереджений на підготовці до чемпіонату світу, після якого планує визначитися зі своїми подальшими кроками.