Після паузи луганці зуміли змінити хід поєдинку з Рухом.

Головний тренер Зоря Луганськ Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Рухом (2:1) у матчі 26-го туру УПЛ.

За словами наставника, команда провалила перший тайм, але зуміла переламати хід зустрічі після перерви:

"Дуже складною виявилась гра для нас. Неймовірно погано зіграли в першому таймі. Грали без воріт, подали тільки два кутових. Всі кажуть, що ромб – це Зоря. Але це важка праця, щось робиш не так і вже десь “просідаєш”.

Була чоловіча розмова в перерві. Перелаштувалися. Потім побігли й грали вже у футбол. Якщо не помиляюсь, це наша перша гра, де ми програвали та змогли перемогти, дотиснули суперника, а не нас дотиснули.

Проявили характер. У другому таймі ми були тими "мужиками". Дуже хотіли перемогти й зробили це", – зазначив Скрипник.

Після цього матчу Зоря набрала 38 очок і піднялася на 8-ме місце турнірної таблиці, випередивши Карпати. У наступному турі луганський клуб зіграє проти Металіст 1925 9 травня.