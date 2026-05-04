Команді Джан П'єро Гасперіні дуже допомогли захисники із забити м'ячами.
Рома — Фіорентина, Getty Images
04 травня 2026, 23:44
Рома — Фіорентина 4:0
Голи: Манчіні, 13, Веслі, 17, Ермосо, 34, Пізіллі, 58
Рома: Свілар — Манчіні (Гіларді, 72), Ндіка, Ермосо (Зьолковські, 83) — Челік, Крістанте, Коне (Ель-Шаараві, 63), Веслі — Суле (Дібала, 72), Пізіллі — Мален (Ваз, 83).
Фіорентина:
де Хеа — Додо, Понграчич (Комуццо, 46), Раньєрі, Госенс — Брешіаніні (Фаббіан, 75), Фаджолі (Фацціні , 75), Ндур — Гаррісон (Браскі, 46), Гудмундссон (Парізі, 46), Соломон.
Попередження: Ермосо — Понграчич, Парізі