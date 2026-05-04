Команда достроково гарантувала місце в Лізі чемпіонів.

Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік може залишитися на посаді на постійній основі.

За інформацією джерел, керівництво "манкуніанців" планує запропонувати 44-річному фахівцю повноцінний контракт після успішних результатів команди. Зокрема, Каррік достроково забезпечив Манчестер Юнайтед вихід до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Нагадаємо, Каррік очолив "червоних дияволів" на початку 2026 року, підписавши угоду до завершення поточного сезону. Його робота вже отримала визнання — наставника було названо найкращим тренером січня в АПЛ.

Наразі Манчестер Юнайтед посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату, маючи у своєму активі 64 очки. У наступному турі команда Майкл Каррік 9 травня зустрінеться з Сандерлендом.