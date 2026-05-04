Англія

Італійський тренер задоволений перемогою над Астон Віллою, але закликає команду не втрачати концентрацію.

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі прокоментував перемогу своєї команди над Астон Віллою з рахунком 2:1 у матчі англійської Прем’єр-ліги, відзначивши якість гри та правильний настрій футболістів.

"Ми могли забити більше двох голів, особливо у першому таймі. Ми не дозволили їм нічого створити та зіграли дуже добре. Правильний настрій та поведінка на полі — я задоволений грою.

Ще до цього матчу я знав, що мої гравці дуже сильні. Ми не повинні забувати ситуацію перед попередньою грою з Вулвергемптоном (1:0). Сезон ще не завершено, і ми не можемо задовольнятися лише цими двома перемогами. Ми повинні продовжувати працювати з тим самим настроєм.

Я вважаю, що моє головне завдання допомогти гравцям розкрити свої якості. Їхній рівень — це не боротьба за виживання, але ми повинні прийняти це і бути сильнішими за тих, хто занадто багато говорить.

Нам не можна втрачати відчуття тиску. Ситуація може змінюватися щотижня, і ми не повинні забувати про наше становище в таблиці та про те, що ми відчували перед матчем із Вулвз. Ми маємо продовжувати боротися", — сказав тренер.

Нагадаємо, Інтер погодив особистий контракт з Вікаріо.