Виконуючий обов’язки головного тренера Челсі Калум Макфарлейн прокоментував поразку від Ноттінгем Форест (1:3) у матчі 35-го туру АПЛ.

Наставник визнав, що команда провалила старт поєдинку та не змогла реалізувати свої моменти.

"Надзвичайно прикрий виступ та результат, дуже розчаровує. Перші 15 хвилин були катастрофічними. Вони і задали тон всьому матчу. Мені важко наразі сказати, що саме пішло не так, я б хотів переглянути гру, щоб зрозуміти різницю у порівнянні з матчем проти Лідса.

Енцо влучив у стійку, Палмер не забив пенальті. Коли все складається не на твою користь, стає ще важче. Нам потрібен був імпульс від голу, але ми його не отримали", — сказав Макфарлейн.

Попри результат, тренер не став звинувачувати гравців у недостатній віддачі.

"Я б не сказав, що Челсі важко тренувати. Це не питання відданості чи бажання. У нас були непогані моменти у другому таймі. Проблема не в тому, що гравці не намагались. Ми маємо швидко реагувати на такі результати", — додав він.

Також наставник прокоментував стан кількох гравців після епізодів у матчі.

"Джессі Деррі? Ознаки позитивні, сподіваємося, що все добре. Дуже шкода його, він добре провів матч. Роберт Санчес теж у нормальному стані. Сподіваюся, і гравці Форест у стабільному стані", — зазначив тренер.

Завершуючи, Макфарлейн відзначив гол Жоао Педро, але наголосив на важливості результату.

"Чудовий удар, але він нічого не означає. Нам потрібно покращити гру і готуватися до наступного матчу через п’ять днів", — підсумував він.

Челсі прямо зараз знаходиться поза єврокубковою зоною, а саме на 9-у місці маючи 48 очок. Наступний матч 9 травня проти Ліверпуля.