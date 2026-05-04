Англія

Англійський клуб близький до підписання 19-річного центрбека за 20 мільйонів євро.

Брентфорд наближається до трансферу центрального захисника Зальцбурга Янніка Шустера. Сторони вже досягли усної угоди щодо переходу, а сума трансферу складе близько 20 мільйонів євро.

🚨 EXCLUSIVE: Brentford are closing in on deal to sign Austrian centre back Jannik Schuster from RB Salzburg!



Deal almost done for €20m package with club to club agreement verbally in place.



Here we go, soon. 🐝🇦🇹 pic.twitter.com/zDImlouFdT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2026

19-річний футболіст ще не дебютував за національну збірну Австрії, однак має у своєму активі 5 матчів і один гол за молодіжну команду U-21.

У поточному сезоні Шустер провів 30 матчів у всіх турнірах у складі Зальцбурга, відзначившись одним забитим м’ячем.

Брентфорд, за який виступає українець Єгор Ярмолюк, продовжує боротьбу за єврокубкові місця. Наразі команда посідає сьоме місце в АПЛ. У наступному турі підопічні Ендрюса 9 травня на виїзді зіграють проти Манчестер Сіті.