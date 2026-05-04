Англійський клуб близький до підписання 19-річного центрбека за 20 мільйонів євро.
Яннік Шустер, getty images
04 травня 2026, 17:26
Брентфорд наближається до трансферу центрального захисника Зальцбурга Янніка Шустера. Сторони вже досягли усної угоди щодо переходу, а сума трансферу складе близько 20 мільйонів євро.
19-річний футболіст ще не дебютував за національну збірну Австрії, однак має у своєму активі 5 матчів і один гол за молодіжну команду U-21.
У поточному сезоні Шустер провів 30 матчів у всіх турнірах у складі Зальцбурга, відзначившись одним забитим м’ячем.
Брентфорд, за який виступає українець Єгор Ярмолюк, продовжує боротьбу за єврокубкові місця. Наразі команда посідає сьоме місце в АПЛ. У наступному турі підопічні Ендрюса 9 травня на виїзді зіграють проти Манчестер Сіті.