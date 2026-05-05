Ліга чемпіонів

Наставник мадридців — про план на матч-відповідь 1/2 ЛЧ, спокій у команді та стан травмованих футболістів.

Головний тренер Атлетіко Мадрид Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу. Перша гра завершилася внічию 1:1, тож боротьба за вихід до фіналу залишається максимально відкритою.

"Я скажу своїм гравцям грати так, як вони це робили у другому таймі вдома. Ми спробуємо зіграти той матч, який потрібно зіграти, з тією інтенсивністю, яку він вимагає. Ми маємо велику віру в те, що робимо.

Незалежно від того, скільки ми, тренери, про це думаємо, футбол залежить від гравців. Ми повинні просто підготувати їх найкращим чином. Я вважаю, що досвід і час приносять спокій, а не пасивність, і внутрішній спокій дозволяє виходити на такі матчі".

Окремо наставник прокоментував ситуацію зі станом здоров’я Александера Серлота, який пропускав перший матч через травму задньої поверхні стегна:

"Він нам дуже потрібен. Шкода, що він не зміг зіграти в минулій грі. Серлот і Алекс Баена, який також має невелике ушкодження, почуваються краще, і ми сподіваємося, що вони зможуть тренуватися сьогодні. Ми дізнаємося це дуже скоро", — цитує слова Сімеоне пресслужба УЄФА.

Матч-відповідь Арсенал — Атлетіко Мадрид відбудеться у вівторок, 5 травня, о 22:00 за київським часом.