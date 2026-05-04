"Чайки" збережуть 33-річного тренера, попри інтерес з боку Баєра.
04 травня 2026, 19:55
Англійський Брайтон домовився з головним тренером Фабіаном Гюрцелером про продовження контракту.
За інформацією джерел, сторони вже узгодили всі ключові умови нової угоди, попри інтерес до 33-річного фахівця з боку Баєра. Очікується, що офіційне оголошення про пролонгацію співпраці відбудеться найближчим часом.
Гюрцелер очолює Брайтон з літа 2024 року. Під його керівництвом команда фінішувала на восьмому місці в АПЛ, а також дійшла до чвертьфіналу Кубка Англії.
Наразі "чайки" мають у своєму активі 50 очок і займають восьму позицію в турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі команда Гюрцелера 9 травня прийматиме Вулвергемптон.