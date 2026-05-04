Англія

"Чайки" збережуть 33-річного тренера, попри інтерес з боку Баєра.

Англійський Брайтон домовився з головним тренером Фабіаном Гюрцелером про продовження контракту.

За інформацією джерел, сторони вже узгодили всі ключові умови нової угоди, попри інтерес до 33-річного фахівця з боку Баєра. Очікується, що офіційне оголошення про пролонгацію співпраці відбудеться найближчим часом.

Гюрцелер очолює Брайтон з літа 2024 року. Під його керівництвом команда фінішувала на восьмому місці в АПЛ, а також дійшла до чвертьфіналу Кубка Англії.

Наразі "чайки" мають у своєму активі 50 очок і займають восьму позицію в турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі команда Гюрцелера 9 травня прийматиме Вулвергемптон.