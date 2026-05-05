Ліга чемпіонів

Наставник "канонірів" — про атмосферу, мотивацію команди та хороші новини щодо складу.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Мадрид. Перша зустріч завершилася внічию 1:1, тож доля путівки до фіналу вирішиться у другому поєдинку.

"Я не можу дочекатися. Я відчуваю цю енергію всередині команди, наших уболівальників, і це саме ті моменти, які ми хочемо переживати разом. Ми виконали величезну роботу як клуб і як команда, щоб через 20 років знову опинитися в цій позиції, і ми дуже голодні до того, щоб виграти матч завтра і пройти до фіналу.

Мій меседж команді — ідіть та заберіть це. Коли перед вами така можливість, це означає, що ви готові її реалізувати, і команда з першої хвилини піде за цим.

У першому матчі була неймовірна атмосфера. Одна з найкращих, які я коли-небудь бачив, і було чудово там грати. Я не можу дочекатися. Я не можу дочекатися, щоб пережити цей момент разом із нашими вболівальниками, нашими людьми та створити щось справді особливе, щоб вийти до фіналу.

Готовність Едегора та Гаверца? Це чудово, тому що нам потрібні варіанти. Нам потрібна можливість грати по-різному — як із перших хвилин, так і по ходу матчу. Дуже, дуже хороша новина, що обидва повернулися", — цитує слова Артети пресслужба УЄФА.

Матч-відповідь Арсенал — Атлетіко Мадрид відбудеться у вівторок, 5 травня, о 22:00 за київським часом.