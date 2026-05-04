Англія

Головний тренер Манчестер Сіті розповів про реакцію досвідчених гравців на офіційне підтвердження їхнього розставання з клубом та оцінив їхній професіоналізм на фініші сезону.

Керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився щодо майбутнього відходу з клубу півзахисника Бернарду Сілви та захисника Джона Стоунза. Нещодавно "містяни" офіційно підтвердили, що чинні контракти португальця та англійця не будуть пролонговані, тому після завершення поточної кампанії вони отримають статус вільних агентів.

"Думаю, обоє відчувають полегшення після офіційного оголошення. Я запитав у Джона: "Як ти почуваєшся тепер?" Він відповів: "Усе добре, я відчуваю полегшення, любов уболівальників".

Я знаю, наскільки вони люблять перемагати. Бачу, що на тренуваннях Бернарду проявляє себе абсолютно так само після оголошення про відхід. Їхнє ставлення не змінилося", — заявив Гвардіола на пресконференції.

Манчестер Сіті продовжує боротьбу в чемпіонаті, і вже сьогодні, 4 травня, проведе гостьовий поєдинок проти Евертона. Зустріч розпочнеться о 22:00.