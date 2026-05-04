Головний тренер Комо Сеск Фабрегас поділився думками про англійську Прем’єр-лігу та своє можливе повернення до Англії в майбутньому.

"АПЛ – найкраща ліга у світі. Я завжди однозначно заявляв про це: відчував так, як гравець, і зберігаю це переконання зараз — і як тренер, і як уболівальник.

Моурінью сказав мені одного разу, коли я був у Челсі: У мене ще 30 років роботи. Отже, я можу провести в Комо 10 років, а потім все одно вирушити до АПЛ. Футбол непередбачуваний — все може змінитися за секунду: сьогодні ти на вершині, завтра можеш опинитися внизу. Давайте цінуватимемо поточний момент і подивимося, що готує майбутнє.

Я треную так, як я відчуваю. Я люблю гру. Тренувати виключно заради результату я не стану — я не маю в цьому необхідності, маю свої принципи", — сказав іспанець.

Наразі Комо під керівництвом Фабрегаса демонструє сильні результати в Серії А. Після 35 турів команда посідає п’яте місце з 62 очками та веде боротьбу за вихід до єврокубків.