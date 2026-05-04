Майбутнє тренера залежить від його власного рішення після завершення сезону.
Нуну Ешпіріту Санту, Getty Images
04 травня 2026, 23:33
Вест Гем розраховує зберегти Нуну Ешпіріту Санту на посаді головного тренера навіть у випадку вильоту з англійської Прем’єр-ліги. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, майбутнє португальського фахівця багато в чому залежатиме від його власного рішення.
У контракті передбачена можливість розірвання угоди без компенсації у разі пониження в класі, однак сам тренер поки не визначився, чи готовий залишитися та працювати над поверненням команди до еліти.
Наразі Нуну повністю зосереджений на боротьбі за виживання. Він очолив Вест Гем у вересні минулого року, замінивши Грема Поттера лише через 18 днів після відходу з Ноттінгем Форест.
Попри певний прогрес і серію непоганих результатів, ситуація для лондонців залишається складною. Після поразки від Брентфорда команда знову опустилася в зону вильоту і наразі посідає 18-те місце, відстаючи на одне очко від рятівної позиції за три тури до завершення сезону.