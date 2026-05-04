Команда Арне Слота перевершила невтішне досягнення, яке трималося понад 30 років.

Ліверпуль проводить один із найгірших сезонів у своїй історії за показником гри під час стандартних положень. У поточному розіграші англійської Прем’єр-ліги мерсисайдці вже пропустили 17 м’ячів після стандартів, не враховуючи пенальті, що стало новим клубним антирекордом.

Попередній найгірший показник тримався з сезону-1992/93, коли команда пропустила 16 таких голів. Таким чином, підопічні Арне Слота перевершили небажане досягнення, яке існувало понад три десятиліття.

Чергова проблема в обороні виникла вже на старті матчу проти Манчестер Юнайтед — Ліверпуль пропустив після розіграшу кутового вже на 6-й хвилині гри.

