Матеус Фернандеш із Вест Гема став ціллю "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед уважно стежить за півзахисником Вест Гема Матеушем Фернандешем напередодні літнього трансферного вікна. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, 21-річний португалець привернув увагу одразу кількох клубів, однак саме манкуніанці входять до числа найбільш зацікавлених. Очікується, що Фернандеш може залишити Вест Гем влітку, особливо у випадку вильоту команди з Прем’єр-ліги, хоча сам клуб намагається переконати гравця залишитися.

Повідомляється, що Манчестер Юнайтед стежив за прогресом футболіста протягом усього сезону, а останнім часом інтерес лише посилився. Минулого літа клуб вирішив не робити пропозицію, однак тепер Фернандеш знову став серйозним кандидатом на підсилення.

Попри непростий сезон для Вест Гема, півзахисник демонструє стабільно високий рівень гри, що привернуло увагу топклубів Європи. Нещодавно він отримав перший виклик до національної збірної Португалії, дебютувавши у товариському матчі проти США, і тепер розраховує потрапити до заявки на чемпіонат світу.

У сезоні-2025/26 Фернандеш провів 39 матчів за Вест Гем, у яких забив п’ять голів і віддав чотири результативні передачі. Манчестер Юнайтед, який вже забезпечив собі участь у Лізі чемпіонів, планує активно працювати на трансферному ринку, і португалець розглядається як один із варіантів для підсилення півзахисту.