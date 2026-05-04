Англія

Тренер Ліверпуля натякнув на упередженість рішень після переглядів епізодів.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловив невдоволення роботою системи ВАР після поразки від Манчестер Юнайтед (2:3) у 35-му турі АПЛ. Наставник мерсисайдців прокоментував епізод із голом Беньяміна Шешко, який викликав суперечки.

"Якщо цей дотик, то він ніколи не є значним. Тоді можна сперечатися: якщо просто дивитися футбол, чи варто це скасовувати? Якщо торкання настільки легке.

Але якщо цей дотик, то гол слід було скасувати. Але я хочу зосередитись на тому, як ми пропустили другий м'яч – тут ми можемо зіграти краще.

Але коли ти пропускаєш і ВАР переглядає епізод, то ми всі знаємо, яким цього сезону буде результат для Ліверпуля", — сказав тренер.

