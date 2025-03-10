"Сороки" записали на свій рахунок три очки на Лондон Стедіум.
Вест Гем - Ньюкасл Юнайтед, Getty Images
10 березня 2025, 23:57
У рамках 28-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Вест Гема приймав на своєму полі Ньюкасл Юнайтед.
Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Бруно Гімараеса на 63-й хвилині.
Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Ньюкасла з рахунком 1:0.
Вест Гем — Ньюкасл Юнайтед 0:1
Гол: Гімараес, 63
Вест Гем: Ареола — Тодібо (Мавропанос, 65), Кілман, Крессвелл (Фергюсон, 69) — Ван-Біссака, Ворд-Праус (Інгз, 84), Альварес (Пакета, 65), Скарлз — Кудус, Соучек (Солер, 65) — Боуен
Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Берн, Лівраменто — Гімараес (Лонгстафф, 88), Тоналі, Жоелінтон — Мерфі, Ісак (Вілсон, 79), Барнс (Віллок, 79)
Попередження: Берн