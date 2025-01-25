Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 25 січня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ліверпулем та Іпсвіч Таун, яке відбудеться на стадіоні Енфілд.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

СУБОТА, 25 СІЧНЯ, 17:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль продовжує виглядати практично непереможною силою в поточному сезоні, причому це стосується в цілому не лише англійського футболу, а й європейської арени. Напередодні, хоч і не без проблем, але підопічні Арне Слота здобули свою сьому перемогу в семи проведених матчах Ліги чемпіонів — і хоч мерсісайдці вже давно не переймаються виходом у плей-оф, гарантувавши собі місце в 1/8 фіналу ще минулого року, потенційний результат зі 100% перемог в основній стадії найпрестижнішого єврокубка може стати для "червоних" таким собі приємним бонусом.

Втім, не можна вкотре не відзначити, що все ще існують моменти, що викликають у вболівальників Ліверпуля безпосередні хвилювання. І стосуються ці моменти, як і раніше, готовності команди пройти в такому ритмі абсолютно всю дистанцію цього футбольного року. Тут варто згадати не лише останній матч Ліги чемпіонів проти Лілля, а й останню зустріч у рамках АПЛ із Брентфордом, коли перемогу вдалося вирвати буквально у компенсований до другого тайму час. Проте результат є результатом — колектив Слота продовжує перебувати на вершині харчового ланцюга англійської першості, маючи у своєму активі досить комфортну перевагу над найближчими переслідувачами, і сьогодні, як очікується, мерсісайдці мають продовжити свій переможний шлях.

Але це не означає, що ми якось сміємо недооцінювати Іпсвіч Таун. Так, колектив Кірана Маккенни продовжує зберігати статус одного з головних претендентів на виліт до Чемпіоншипу у своєму першому за довгий час сезоні у найвищому дивізіоні Англії, але цю команду ніяк не можна назвати якоюсь нецікавою та неперспективною, як, наприклад, нинішній зразок Саутгемптона. Навпаки, у складі "трактористів" є молоді та цікаві талановиті виконавці, молодий та перспективний тренер, а також дуже непоганий та динамічний футбол з урахуванням рівня нинішнього складу загалом.

Абстрагуючись від розгрому тижневої давнини від Манчестер Сіті з рахунком 0:6, гравці Іпсвіча систематично протягом нинішнього сезону могли створювати проблеми саме іменитим суперникам. З останнього та нещодавнього тут варто згадати Челсі, який залишився без набраних очок за підсумками протистояння з "трактористами". Умовний Арсенал відчував з Іпсвічем проблеми з реалізацією на різдвяні свята і залишився задовольнятися лише мінімальною перемогою. Тоттенгем, наприклад, також програв Іпсвічу у першому колі, а Астон Вілла та Манчестер Юнайтед залишалися задовольнятися нічийними результатами. Та й Ліверпулю восени було непросто з "трактористами", особливо у першому таймі, тому щонайменше на тлі цього сьогоднішній матч і викликає безпосередній інтерес. Лідер таблиці проти аутсайдера, але аутсайдера, який здатний показати зуби.