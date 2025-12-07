Англія

Єгиптянин розбурхав футбольний світ Англії.

Колишній нападник збірної Англії Кріс Саттон розкритикував Салаха за його інтервʼю після матчу з Лідс Юнайтед (3:3). Цитує англійця Sky Sports.

“Сором від Мо Салаха. Неповажно по відношенню до його партнерів за командою та тренера. Салах нічим не відрізняється від інших гравців...

У Салаха спад форми, він такий самий, як і всі інші, і має змиритися з тим, що його посадили на лаву. Але, на жаль, він вважає, що дуже хороший, щоб сидіти на лавці”, – сказав Саттон.

Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 19 матчів, забив пʼять голів та віддав три результативні передачі.