Потужна перемога "зебр".

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився після розгромної перемоги над Пармою (4:1) в рамках 23-го туру чемпіонату Італії. Його слова наводить DAZN.

«Для мене важливо мати порозуміння з командою, яка хоче отримувати задоволення від гри, бо саме так розкривається той рівень майстерності, який ми сьогодні побачили. Футболісти ніколи не повинні вимикатися з гри, завжди мають бути зосереджені та готові до наступної ситуації.

Кожна гра — це крок до навчання, це безперервний процес. У будь-якому разі я сказав їм, що вони повинні хвалити не мене, а партнерів по команді.

У Ювентуса є потенціал стати чудовою командою, в тому числі завдяки єдності та задоволенню, яку вони отримують на тренуваннях та у матчах. Вони поєднують ентузіазм із цілеспрямованістю, незалежно від того, що від них вимагається», – сказав Спаллетті.