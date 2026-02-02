Інше

Джанні Інфантіно вважає, що санкції лише посилили ненависть і не досягли мети.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заговорив про можливе зняття бану з Росії, запровадженого ФІФА та УЄФА у 2022 році після вторгнення в Україну.

"Ніколи не забороняйте жодній країні грати у футбол".

На запитання про перегляд заборони він відповів:

"Ми повинні (переглянути — прим.). Однозначно".

Президент ФІФА наголосив, що санкції не дали очікуваного ефекту:

"Тому що ця заборона нічого не досягла, вона лише створила більше роздратування та ненависті. Можливість для дівчат і хлопців з Росії грати футбольні матчі в інших частинах Європи могла б допомогти (зменшити напруження — прим.)", — заявив очільник ФІФА.

Раніше стало відомо, що ФІФА запускає юнацькі фестивальні турніри, відкриті для збірних Росії.