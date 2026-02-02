Інше

Наставник мадридців оцінив старт роботи та наголосив на вимогах до команди перед грою з Валенсією.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа прокоментував перші шість матчів на чолі команди після перемоги у 22-му турі Ла Ліги над Райо Вальєкано (2:1).

Іспанський фахівець зазначив, що не очікує миттєвих чудес, але задоволений ставленням гравців до роботи та їхнім настроєм на полі.

"Я не Гендальф Білий. Від своїх гравців очікував того ж, що й бачу: самовіддачі та настрою. Зусилля, які вони продемонстрували сьогодні, мають продовжуватися".

Арбелоа також наголосив на особливих вимогах до Реала, адже суперники завжди налаштовуються на матчі з мадридцями максимально серйозно.

"А це мадридський Реал нам потрібно зробити більше, ніж іншим командам, щоб перемогти. Впевнений, Валенсія проведе вдома матч року, щоб виграти його, нам доведеться зіграти дуже добре", — сказав тренер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Райо Вальєкано у рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26.