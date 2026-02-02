Англія

Форвард "шпор" оцінив перелом у грі, тактичні зміни та роль уболівальників.

Нападник Тоттенгема Домінік Соланке прокоментував нічию з Манчестер Сіті (2:2) у матчі 24-го туру АПЛ сезону-2025/26, у якому він оформив дубль. Англієць наголосив на різниці між таймами та важливості змін у перерві.

"Це була гра з двома різними таймами. Перший тайм був дуже непростим, ми ледве могли протистояти супернику. Другий тайм — зовсім інша історія, ми чудово зіграли, повірили в себе і могли з цим прийти до перемоги. Розуміємо, що нам слід включатись у гру раніше".

Форвард також відзначив корекцію тактики, яка допомогла команді переломити хід поєдинку.

"Ми трохи змінили підхід до тактики, у перерві ми мали для цього можливість. У другому таймі ми мали показати характер, думаю, у нас вийшло. Нам потрібно було щось змінити, оскільки було дуже важко йти у пресинг. Саме це ми й зробили, все спрацювало. Ми розуміємо, що наше турнірне становище далеке від бажаного, потрібна підтримка вболівальників".

Соланке підкреслив, що команда прагне використати цей результат як відправну точку для прогресу.

"Ми намагатимемося відштовхнутися від цього [результату]. Вже у чотирьох матчах поспіль [у всіх турнірах] ми не програємо, хочемо вже почати перемагати. Потрібно зосередитися на цьому та продовжувати роботу. Коли ми працюємо всі разом, віримо в себе, а з нами при цьому наші вболівальники, ми здатні перемогти будь-кого".

