Туреччина

Хавбек Трабзонспора пропустить найближчі матчі, але може встигнути до гри з Фенербахче.

Вінгер Трабзонспора та збірної України Олександр Зубков зазнав травми у матчі чемпіонату Туреччини проти Антальяспора. Українець був змушений достроково залишити поле на 69-й хвилині зустрічі.

Після поєдинку футболіста направили на медичне обстеження, де йому провели МРТ. За результатами обстеження тренерський штаб і медичний персонал клубу вирішили, що Зубков не зіграє у матчі Кубка Туреччини проти Фетхієспора 3 лютого, а також пропустить зустріч чемпіонату з Самсунспором 7 лютого, пише 61saat.

Наразі лікарі Трабзонспора працюють над відновленням гравця, щоб він зміг повернутися на поле до принципового матчу проти Фенербахче, який запланований на 14 лютого.

Нагадаємо, Зубков вийшов на третє місце серед українських бомбардирів в Туреччині.