Англія

Наставник "шпор" відзначив характер команди, підтримку трибун і прогрес у другому таймі.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк підбив підсумки нічиєї у матчі 24-го туру АПЛ сезону-2025/26 проти Манчестер Сіті (2:2).

"Я дуже пишаюся своїми гравцями, ми змогли отримати щось із цієї гри і заробили заслужене очко. Це ще більше вражає, враховуючи кількість травм у команді. Ми б'ємося з останніх сил, показуємо по-справжньому бійцівський характер, як і наші вболівальники, які надали вагому підтримку і допомогли нам врятувати цю гру".

Також Франк відзначив прогрес команди у другому таймі та важливість спільної роботи.

"Цей матч є гарним прикладом того, на що ми здатні при спільній роботі. Я радий, що у другому таймі ми змогли зробити щось важливе. Нарешті проявили себе, вважаю, знаходимося на правильному шляху", — сказав тренер.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Манчестер Сіті у рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26.