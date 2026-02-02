Іспанія

Німець налаштовується на серйозне випробування в Кубку Іспанії.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився напередодні матчу 1/4 фіналу Кубку Іспанії з Альбасете. Цитує німецького фахівця AS.

«Їм нема чого втрачати, це буде складний матч. Ми готувалися до цього поєдинку так само, як до будь-якого іншого. Готуємося до всіх суперників однаково. Жодної особливої ​​підготовки не проводимо.

Важливе наше мислення. Ми повинні вийти на поле з бажанням перемогти і показати свою найкращу гру, щоб пройти в наступний раунд, виявляючи при цьому велику повагу до суперника. Це футбол, досконалості не існує, і може статися будь-що», — заявив Флік.

Матч Альбасете — Барселона відбудеться 3-го лютого, о 22:00 за київським часом.