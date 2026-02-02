Іспанія

Бразильцю потрібен відпочинок.

Капітан Барселони Рафінья пропустить найближчий матч команди через невелике пошкодження. Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

Зазначається, що у 29-річного бразильця діагностовано м'язову перенапругу у правому стегні. Гравець не візьме участі у гостьовій зустрічі 1/4 фіналу Кубка Іспанії проти Альбасете, який має відбутися 3-го лютого.

Рафіньї буде наданий відпочинок як запобіжний засіб. Термін відновлення складе один тиждень.

Цього сезону Рафінья відіграв за Барселону 22 матчі, забив 13 голів та віддав 5 результативних передач.