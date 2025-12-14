Іспанія

Іспанець обійшов рекорд Ліонеля Мессі у віці 23 років і 18 днів.

Педро Гонсалес Лопес, відомий як Педрі, відсвяткував свій 150-й матч за Барселону в чемпіонаті Ла Ліги, перевершивши попередній рекорд Ліонеля Мессі.

Мессі досяг цієї позначки у віці 23 років і 121 дня, тоді як Педрі випередив його на понад 100 днів.

Колишній гравець Лас-Пальмас почав виступати за Барселону у сезоні-2020/21 і швидко став ключовим гравцем команди. На рахунку Педрі стабільна ігрова практика: 37 матчів у сезоні-20/21, 12 у 21/22, 26 у 22/23, 24 у 23/24, 37 у 24/25 та 14 у поточному сезоні.

