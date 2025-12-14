Галісійська команда набрала три очки.
Сельта - Атлетік, gety images
14 грудня 2025, 19:15
В рамках 16 туру іспанської Ла Ліги Сельта у Віго приймала Атлетік Більбао.
Господарі поля здобули доволі легку перемогу завдяки двом голам по перерві.
Сельта — Атлетік Більбао 2:0
Голи: Сведберг, 48, Ель-Абделлауі, 55
Сельта: Раду — Фернандес, Старфельт, Алонсо — Руеда (Каррейра, 61), Роман, Сотело (Моріба, 61), Мінгеса — Аспас (Альварес, 80), Жутгла (Ель-Абделлауі, 46), Сведберг (Іглесіас, 76)
Атлетік Більбао: Сімон — Аресо, Вівіан, Паредес, Берчіче (Бойро, 51) — Руїс де Галаррета, Хаурегісар — Беренгер (Вільямс, 46), Сансет (Санчес, 46), Вільямс (Серрано, 76) — Гурусета (Ісета, 80)
Попередження: Жутгла, Аспас, Іглесіас — Вільямс, Вівіан