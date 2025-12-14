Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 13 грудня 2025 року.

Ліверпуль у матчі 16 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі стадіону Енфілд впевнено обіграв Брайтон (2:0).

Команда Арне Слота відкрила рахунок уже на першій хвилині, коли Юго Екітіке забив найшвидший нинішнього сезону чемпіонату Англії. Потім на 60 хвилині Юго оформив дубль, подвоївши перевагу "червоних".

Також додамо, що через травму Ліверпуль втратив Джо Гомеса, якого на 26 хвилині замінив Мохамед Салах.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Брайтон у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ліверпуль — Брайтон 2:0

Голи: Екітіке, 1, 60.

Ліверпуль: Аліссон — Керкез, Ван Дейк, Конате, Гомес (Салах, 26) — Джонс, Гравенберх — Вірц (Робертсон, 78), Макаллістер, Собослай (К'єза, 83) — Екітіке (Ісак, 78).

Брайтон: Вербрюгген — Кадіоглу, Ван Геке, Данк, Віффер — Гіншелвуд (Велбек, 82), Балеба (Аярі, 64) — Гомес (Мілнер, 87), Груда (Мітома, 64), Мінте — Рюттер (Костулас, 82).

Попередження: Конате — Гомес, Данк.