У продовженні 16 туру АПЛ.

Вулверхемптон забив всі три м'ячі у цій грі, але поступився Арсеналу (1:2)

Лондонці домінували протягом усього матчу, але змогли розпечатати ворота суперника лише у другому таймі. На 70-й хвилині Сака виконав подачу з кутового. Від стійки м’яч влучив у воротаря вовків Джонстона, а вже від нього опинився у сітці.

Вулверхемптон не здався та відновив паритет на останній хвилині основного часу. Мане подав у штрафний майданчик, Арокодаре головою відправив м’яч у ворота суперника.

Здавалося, що Арсенал сенсаційно втратить очки з останньою командою АПЛ, але каноніри вирвали перемогу на останніх хвилинах доданого часу. Сака з правого флангу зробив подачу на одинадцятиметрову позначку, а Москера в боротьбі з Жезусом зрізав м’яч у власні ворота.

У підсумку Арсенал перемагає та зберігає комфортну перевагу над Манчестер Сіті, а Вулверхемптон продовжує бовтатися на дні Прем’єр-ліги.

Арсенал — Вулвергемптон 2:1

Голи: Джонстон (аг), 70, Москера (аг), 90+4 - Арокодаре, 90

Арсенал: Рая — Вайт (Льюїс-Скеллі, 31), Саліба, Інкап'є, Тімбер — Езе (Едегор, 57), Субіменді (Меріно, 58), Райс — Сака, Йокерес (Жезус, 81), Мартінеллі (Троссар, 57)

Вулвергемптон: Джонстон — Москера, Агбаду, Тоті (Мане, 86) — Доерті (Арокодаре, 69), Гомес, Андре, Крейчі (Аріас, 80), Вольфе — Странд Ларсен (Чачуа, 69), Хі Чхан (Лопес, 80)

Попередження: Чхан, Доерті, Москера