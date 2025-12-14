Іспанія

Спадкоємний принц Мохаммед бін Салман готовий миттєво вирішити фінансові проблеми каталонців, проте на шляху угоди стоять вікові традиції клубу.

Фінансова сага Барселони отримала несподіваний поворот. Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман розглядає можливість зробити шокуючу пропозицію щодо придбання каталонського гранда за астрономічні 10 мільярдів євро.

За даними El Chiringuito TV, ця сума могла б не лише повністю покрити величезний борг клубу, який оцінюється у 2,5 млрд євро, а й дозволила б розрахуватися за реконструкцію стадіону Камп Ноу та забезпечити безпрецедентний трансферний бюджет.

Пропозиція є частиною стратегії Саудівської Аравії щодо розширення впливу у світовому спорті через Державний інвестиційний фонд. Однак угода стикається з фундаментальною перешкодою: Барселона належить своїм членам (сосьос).

На відміну від більшості європейських клубів, Барса не є приватною компанією, яку можна просто купити. Власниками є тисячі фанатів, які обирають президента та затверджують ключові рішення. Щоб такий продаж відбувся, клуб мав би змінити свій статут і відмовитися від історичної моделі власності, що вважається майже неможливим з культурної точки зору.

Президент Жоан Лапорта та керівництво клубу неодноразово заявляли, що «Барселона» не продається. Експерти вважають, що більш реалістичним сценарієм може бути інвестиція саудівських коштів у окремі комерційні підрозділи клубу (наприклад, медіа-права чи розважальний сектор), без переходу повного контролю над спортивною частиною.

Попри фінансові труднощі, каталонці продовжують шукати шляхи виходу з кризи через економічні важелі та спонсорські угоди, намагаючись зберегти свою ідентичність.