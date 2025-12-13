Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 13 грудня 2025 року.

Лондонський Челсі у матчі 16 туру англійської Прем'єр-ліги на Стемфрд Брідж обіграв Евертон (2:0).

Команда Енцо Марески відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 21 хвилині ворота "ірисок" вразив Коул Палмер.

Потім наприкінці першого тайму перевагу "синіх" подвоїв Мало Гюсто.

Зазначимо, що у складі Евертона весь поєдинок провів український захисник Віталій Миколенко.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Евертон у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Челсі — Евертон 2:0

Голи: Палмер, 21, Гюсто, 45+1.

Челсі: Санчес — Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто — Енцо, Джеймс — Гарначо (Гіттенс, 65), Палмер (Сантос, 58), Нету — Педро (Естеван, 81).

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Кін, Тарковські, О'Браєн — Гує, Гарнер (Іроегбунам, 84) — Гріліш (Діблінг, 84), Дьюзбері-Голл (Алькарас, 16), Ндіає — Баррі (Бету, 68).

Попередження: Фофана.