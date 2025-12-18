Іспанія

Керівництво клубу задоволене результатами команди під керівництвом німецького фахівця.

Керівництво Барселони визначилося з майбутнім головного тренера команди Гансі Фліка. Як повідомляє авторитетне німецьке видання BILD, каталонський клуб планує продовжити контракт із 60-річним німецьким фахівцем.

Наразі чинна угода Фліка з Барселоною розрахована до кінця червня 2027 року, однак у клубі готові запропонувати наставнику новий контракт — до літа 2028-го.

Під керівництвом Гансі Фліка Барселона провела 84 матчі в усіх турнірах, здобувши 62 перемоги, 9 разів зігравши внічию та зазнавши 13 поразок. Минулого сезону команда разом із тренером виграла чемпіонат Іспанії, Кубок і Суперкубок країни.

Попри окремі невдачі протягом сезону, наприкінці року Барселона повернулася на правильний шлях, що, за інформацією джерел, повністю влаштовує керівництво клубу. Саме ці результати стали підставою для бажання винагородити Фліка достроковим продовженням контракту.

Після 17 турів Барселона йде на першій сходинці в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи Реал на чотири очки. Наступну гру команда Фліка проведе 21 грудня проти Вільярреала, який йде на третьому місці.