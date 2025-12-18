Іспанія

Відповідь голови Ла Ліги.

Президент іспанської Ла Ліги Хавʼєр Тебас висловився про втручання президента мадридського Реала у «справу Негрейри». Його слова наводить AS.

«Президент Реала не розуміє й половини того, що відбувається.

Коли запитань у суді більше не залишалося, останнім виступив адвокат Реала. До речі, чому він був останнім? Тому що він останнім прийшов до суду, це зайняло у нього два місяці.

Тому що раніше Барселона була союзником завдяки Суперлізі. Тепер, коли Барселона покинула Суперлігу, вони поводяться як лицарі.

Але, крім того, на дванадцять поставлених ним питань до цього вже відповіли Луїс Енріке та Ернесто Вальверде. Це все фарс, обман», – заявив Тебас.