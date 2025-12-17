Англія

Іспанський півзахисник займався за індивідуальною програмою напередодні матчу з Евертоном.

Опорний хавбек лондонського Арсенала Мартін Субіменді не брав участі у відкритому тренуванні команди. Про це повідомляє Sky Sports. Втім, за наявною інформацією, іспанець працював індивідуально в іншому місці.

Це вже не перший випадок у поточному сезоні, коли тренерський штаб регулює навантаження Субіменді, щоб уникнути пошкоджень. Також на загальному занятті "канонірів" були відсутні Кай Гаверц та Габріел — обидва футболісти продовжують відновлення після травм.

У нинішній кампанії 26-річний півзахисник відіграв за "канонірів" 21 матч у всіх турнірах, записавши на свій рахунок два забиті м'ячі та три результативні передачі.

Нагадаємо, що вже у суботу, 20 грудня, Арсенал завітає в гості до Евертона. Поєдинок 17-го туру АПЛ розпочнеться о 22:00.