Ексвласник Челсі має 90 днів, щоб переказати кошти на гуманітарну допомогу, інакше справу передадуть до суду.
Роман Абрамович, Getty Images
17 грудня 2025, 19:57
Уряд Великої Британії надав колишньому власнику лондонського Челсі та російському олігарху Роману Абрамовичу останній шанс виконати обіцянку та переказати 2,5 млрд фунтів стерлінгів на підтримку постраждалих від війни в Україні. Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що у 2022 році Абрамович пообіцяв спрямувати кошти, отримані від продажу Челсі, на допомогу жертвам російського вторгнення в Україну.
Однак гроші досі залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії через розбіжності щодо їхнього використання. Британський уряд наполягає, що кошти мають бути спрямовані виключно на гуманітарні потреби в Україні, тоді як сам бізнесмен заявляв про бажання допомогти "всім жертвам війни", включно з росіянами.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Абрамович повинен "заплатити негайно", і попередив про готовність уряду звернутися до суду, якщо цього не станеться. Міністерство фінансів країни також підтвердило, що за умовами спеціальної ліцензії кошти не можуть принести користь самому Абрамовичу чи будь-яким іншим особам, які перебувають під санкціями.
"Моє повідомлення Абрамовичу чітке: час спливає. Здійсніть зобов'язання, які ви взяли, і заплатіть зараз, а якщо ні — ми готові йти до суду та гарантувати, що кожна копійка дійде до тих, чиє життя було зруйноване незаконною війною путіна", — заявив Сер Кір.
Міністерка закордонних справ Іветт Купер у коментарі BBC наголосила, що Абрамович має виконати своє зобов’язання, і додала, що уряд не виключає судового розгляду.
"Я закликаю його не намагатися ініціювати подальші судові позови. Неприпустимо, щоб понад 2,5 мільярди фунтів боргу перед українським народом залишалися замороженими на рахунку у британському банку", — заявила Купер.
За інформацією джерела, у російського олігарха є 90 днів, аби ухвалити рішення, перш ніж британська влада перейде до юридичних дій.