Англія

Ексвласник Челсі має 90 днів, щоб переказати кошти на гуманітарну допомогу, інакше справу передадуть до суду.

Уряд Великої Британії надав колишньому власнику лондонського Челсі та російському олігарху Роману Абрамовичу останній шанс виконати обіцянку та переказати 2,5 млрд фунтів стерлінгів на підтримку постраждалих від війни в Україні. Про це повідомляє BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Де гроші України? Пояснюємо, що відбувається навколо продажу Челсі

Зазначається, що у 2022 році Абрамович пообіцяв спрямувати кошти, отримані від продажу Челсі, на допомогу жертвам російського вторгнення в Україну.

Однак гроші досі залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії через розбіжності щодо їхнього використання. Британський уряд наполягає, що кошти мають бути спрямовані виключно на гуманітарні потреби в Україні, тоді як сам бізнесмен заявляв про бажання допомогти "всім жертвам війни", включно з росіянами.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Абрамович повинен "заплатити негайно", і попередив про готовність уряду звернутися до суду, якщо цього не станеться. Міністерство фінансів країни також підтвердило, що за умовами спеціальної ліцензії кошти не можуть принести користь самому Абрамовичу чи будь-яким іншим особам, які перебувають під санкціями.

"Моє повідомлення Абрамовичу чітке: час спливає. Здійсніть зобов'язання, які ви взяли, і заплатіть зараз, а якщо ні — ми готові йти до суду та гарантувати, що кожна копійка дійде до тих, чиє життя було зруйноване незаконною війною путіна", — заявив Сер Кір.

Міністерка закордонних справ Іветт Купер у коментарі BBC наголосила, що Абрамович має виконати своє зобов’язання, і додала, що уряд не виключає судового розгляду.

"Я закликаю його не намагатися ініціювати подальші судові позови. Неприпустимо, щоб понад 2,5 мільярди фунтів боргу перед українським народом залишалися замороженими на рахунку у британському банку", — заявила Купер.

За інформацією джерела, у російського олігарха є 90 днів, аби ухвалити рішення, перш ніж британська влада перейде до юридичних дій.