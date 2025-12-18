Португалія

Але до цього встиг відзначитись асистом.

Лісабонська Бенфіка напередодні здобула гостьову перемогу в матчі 1/8 фіналу Кубка Португалії над СК Фаренсе (2:0).

Український центральний півзахисник "орлів" Георгій Судаков у цій грі відзначився результативною передачею із штрафного вже на 11 хвилині, коли асистував Річарду Ріосу.

Проте вже на 36 хвилині гравця національної збірної України замінили через пошкодження.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью наступним чином прокоментував цей епізод: "Лікар сказав, що є ймовірність, що Судаков і Баррейру будуть доступні в понеділок. Це був, м’яко кажучи, агресивний контакт із суперником".

Нагадаємо, що наступний матч лісабонці проведуть саме в понеділок, удома зігравши проти Фамалікана.

Для Судакова тим часом це була вже сьома результативна дія з моменту переходу із донецького Шахтаря на завершення літньої трансферної кампанії: чотири голи та три асисти загалом.