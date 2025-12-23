Англія

Головний тренер Фулгема похвалив підопічних за професіоналізм у переможній зустрічі проти Ноттінгем Форест.

Керманич лондонського Фулгема Марку Сілва висловив задоволення діями своїх футболістів у матчі сімнадцятого туру АПЛ проти "лісників". Поєдинок завершився мінімальною перемогою "дачників" із рахунком 1:0.

"Це вагомі три очки для нас і велика перемога. Перед матчем ми говорили про те, як важливо виграти дві гри поспіль після зустрічей із Манчестер Сіті та Крістал Пелес, де ми заслуговували на більший результат", — наводить слова тренера офіційний сайт клубу.

Марку Сілва зазначив, що хоча команда не показала найкращої якості володіння м'ячем, вона повністю контролювала суперника: "У другому таймі ми хотіли керувати грою інакше. Без м'яча ми нічого не дали створити опоненту — я не пам'ятаю жодного шансу у Ноттінгем Форест за всю гру. Коли я відчув, що нам потрібно більше спокою та контролю, я випустив Тома Керні, і це спрацювало".

Завдяки цьому успіху Фулгем із 23 очками піднявся на тринадцяте місце в таблиці. Ноттінгем Форест залишився на сімнадцятій позиції з 18 балами, зберігаючи відрив у 5 очок від зони вильоту.